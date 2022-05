Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni se adunasera in Ierusalimul de Est pentru inmormantarea jurnalistei Al Jazeera, dupa ce aceasta a fost impuscata de fortele israeliene. Politia israeliana a atacat in mod brutal si gratuit cortegiul funerar al jurnalistei Al Jazeera, Shireen Abu Akleh.

- Romania intra azi in semifinala Eurovision 2022. Cum s-a pregatit WRS! Romania concureaza astazi in semifinala Eurovision 2022. Show-ul va fi transmis Live pe TVR, de la Torino, incepand cu ora 22:00. WRS ne reprezinta anul acesta țara cu piesa Llamame. Are numarul de concurs 13. Tanarul artist a bifat…

- Rata anuala a inflatiei in Grecia a urcat in aprilie la 10,2%, cel mai ridicat nivel din ultimii 28 de ani, in urma cresterii costurilor cu energia, locuintele, transporturile si alimentele, arata datele publicate marti, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- La 28 aprilie, Grupul operativ UE-SUA privind securitatea energetica s-a reunit personal la Washington pentru a discuta punerea in aplicare a declarației comune din 25 martie a președinților Joe Biden și Ursula Von der Leyen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au acționat, sambata, in baza a patru mandate de percheziție, pe raza municipiului Suceava, vizata fiind o femeie despre care erau adunate date ca deține și comercializeaza cantitați mari de parfumuri contrafacute, prin ...

- MANDALA este o calatorie exotica in universul lui wrs, alcatuita din 6 piese. Pe langa Llamame, piesa care a caștigat anul acesta Selecția Naționala a Romaniei și va reprezenta țara la Eurovision, EP-ul include și single-ul Dalia, lansat in luna ianuarie, alaturi de piesele Leah (feat IRAIDA), La Luna,…

- Asistentul secretarului de Stat al SUA, Victoria Nuland, și directorul politic al Serviciului European de Acțiune Externa, Enrique Mora, au discutat la Washington, printre altele, despre "sprijinul la nivel inalt pentru Republica Moldova și munca comuna pentru consolidarea stabilitații acesteia". Despre…

- Anamaria Prodan a surprins pe toata lumea dupa ce a publicat o fotografie cu ea și noul barbat din viața sa. Acum impresara face și primele declarații despre imaginea controversata postata pe internet.