- Pasagerii zborului W6 3352 au fost informați și li s-a oferit cazare la hotel, programarea pe un zbor alternativ in funcție de disponibilitate, rambursarea totala a sumei achitate pentru bilet sau rambursarea in proporție de 120% sub forma de credit pentru rezervari viitoare, anunța Wizz Air, citata…

- Doar in sase zile, in capitala s-au produs peste 356 de accidente rutiere, majoritatea din cauza condițiillor meteo nefavorabile. In urma acestora, 31 de persoane au avut de suferit, anunța Poliția mun. Chișinau.

- Trecerea cu bacul peste Dunare este oprita temporar, vineri, la Punctul de Trecere a Frontierei Turnu Magurele, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, potrivit news.ro.Potrivit Politiei de Frontiera, autoritatile de frontiera bulgare au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei…

- Lotul 1 al Autostrazii Sebes Turda ar putea fi deschis circulatiei la sfarsitul acestui an, sustine Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), daca lucrarile nu vor fi afectate de conditiile meteorologice. "Stadiul fizic al lucrarilor pentru obiectivul "Autostrada Sebes Turda,…