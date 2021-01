Stiri pe aceeasi tema

- MEP Iuliu Winkler (Hungarian Democratic Union of Romania, EPP), speaking today in the western city of Deva, said that in 2021 - 2022 Romania will be able to access double the financial resources available in the last two years, advising in this context an efficient management of these funds.…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi seara, pe Twitter, referitor la deblocarea viitorului buget al Uniunii Europene si a pachetului de relansare economica dupa pandemia de COVID-19, ca "Romania este pregatita sa foloseasca aceste fonduri pentru reforme si investitii in sectoare cheie". "Acord…

- Liderii europeni au ajuns la un acord pentru deblocarea viitorului buget al Uniunii Europene și a pachetului de redresare economica, a anunțat, pe Twitter, președintele Klaus Iohannis. „Acord important astazi prin deblocarea viitorului buget al Uniunii Europene și a pachetului de relansare…

- Liderii tarilor Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare au ajuns, joi, in cursul reuniunii Consiliului European, la un acord privind aprobarea bugetului multianual si a Planului de relansare economica post-pandemie, in contextul in care procedurile erau blocate de Ungaria si Polonia.…

- Dupa ce s-au laudat ca nu vor impune nici o taxa in 2021, liberalii au prezentat una dintre aceste taxe chiar in Planul National de Relansare si Rezilienta. Este vorba despre o "taxa ecologica pentru vehiculele poluante". Daca cele de pana acum s-au dovedit a fi ilegale, prin natura…

- Valoarea investitiilor inregistrate in Romania in primele noua luni ale anului este de 30 de miliarde de lei, fiind singura tara din Uniunea Europeana (UE) in care investitiile au avut o contributie pozitiva la dinamica PIB in primul semestru din 2020