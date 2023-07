Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul italian Jannik Sinner, locul 8 mondial, s-a calificat marti in prima lui semifinala de Mare Slem, dominandu-l pe rusul Roman Safiulin (92 ATP), 6-4, 3-6, 6-2, 6-2, marti la Wimbledon, informeaza agentia France-Presse.Ajuns anul trecut in sferturi de finala la Openul Australiei, Wimbledon…

- Novak Djokovic s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce l-a invins pe polonezul Hubert Hurkacz, in patru seturi, scor 7-6 (8/6), 7-6 (8/6), 5-7, 6-4, intr-un meci ce fusese intrerupt duminica din cauza orei inaintate. Favoritul numarul doi al competiției…

- Clubul portughez Benfica Lisabona a anuntat, miercuri seara, pe retelele de socilizare, ca mijlocasul ofensiv argentinian Angel Di Maria se va alatura gruparii din capitala Portugaliei.Angel Di Maria nu si-a mai prelungit contractul cu Juventus Torino si a ales sa revina la primul club pentru care…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (37 WTA) s-a calificat miercuri in turul al doilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-1, 2-6, 6-3, de germanca Tatjana Maria (62 WTA).

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, favoritul numarul trei, s-a calificat in finala turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro, dupa ce l-a invins in doua seturi simetrice, 7-5, 7-5, pe grecul Stefanos Tsitsipas (nr.5), sambata, in cea de-a doua semifinala a competitiei,…

- Tenismanul danez Holger Rune s-a calificat in finala turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro, dupa ce l-a invins cu 6-7 (2/7), 6-4, 6-2 pe norvegianul Casper Ruud, favoritul numarul 4, sambata, in prima semifinala a acestei competitii. CITESTE SI Cu…

- Tenismanul sarb Dusan Lajovici a castigat, duminica, turneul de la Banja Luka, dupa ce l-a invins pe rusul Andrei Rublev, locul 6 mondial, scor 6-3, 4-6, 6-4. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Tenismanul sarb Novak Djokovic se mentine pe primul loc in ierarhia mondiala a jucatorilor profesionisti (ATP), publicata luni, cu un avans de 470 pct in fata spaniolului Carlos Alcaraz, in timp ce danezul Holger Rune, invins in finala turneului de la Monte Carlo de rusul Andrei Rublev (6), a urcat…