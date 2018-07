Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au desemnat-o pe Serena Williams cap de serie numarul 25, desi jucatoarea americana ocupa in acest moment locul 183 WTA. Ei au tinut cont de faptul ca Williams a castigat de sapte ori trofeul la All England Club si ca a revenit in circuit dupa o perioada de pauza,…

- Organizatorii turneului de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului, au anuntat, ieri, lista capilor de serie la competitia de la All England Club, programata in perioada 2-15 iulie. Lider mondial si campioana la Roland Garros, Simona Halep va juca pentru prima oara la Londra din postura de…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost desemnata principala favorita a turneului feminin de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului, inaintea danezei Caroline Wozniacki si a spanioloaicei Garbine Muguruza, campioana en titre, in timp ce americanca Serena Williams,…

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au desemnat-o pe Serena Williams cap de serie numarul 25, desi jucatoarea americana ocupa in acest moment locul 183 WTA. Ei au tinunt cont de faptul ca Williams a castigat de sapte ori trofeul la All England Club si ca a revenit in circuit dupa o perioada de pauza,…

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au desemnat-o pe Serena Williams cap de serie numarul 25, desi jucatoarea americana ocupa in acest moment locul 183 WTA. Ei au tinunt cont de faptul ca Williams a castigat de sapte ori trofeul la All England Club si ca a revenit in circuit dupa o perioada de pauza,…

- Simona Halep a ajuns inca de vineri la Londra, cu cateva zile bune inainte de a lua startul in al treilea turneu de Grand Slam de la Wimbledon. Dupa acomodarea specifica, numarul unu mondial a efectuat si primele antrenamente pe iarba londoneza, scrie mediafax.”Am luat-o foarte usor, dar este…

- Simona Halep a ajuns inca de vineri la Londra, cu cateva zile bune inainte de a lua startul in al treilea turneu de Grand Slam de la Wimbledon. Dupa acomodarea specifica, numarul unu mondial a efectuat si primele antrenamente pe iarba londoneza. Au fost, de fapt, si primele sedinte...

- Darren Cahill (52 de ani), antrenorul Simonei Halep (26 de ani, 1 WTA), e mulțumit de zvonurile conform carora Serena Williams (36 de ani, 449 WTA) ar putea beneficia de un loc superior pe lista capilor de serie de la Wimbledon. Directorul turneului de la Wimbledon, Richard Lewis, a declarat ca Serena…