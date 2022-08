Willy William introduce in scena Pata Pata, o reinterpretare a hitului lui Miriam Makeba din anii ‘60

Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Africa de Sud a retinut 82 suspecti sambata, la o zi dupa ce mai multi barbati inarmati au atacat o echipa de tinere femei care filma un videoclip la periferia orasului Johannesburg si au violat mai multe modele care lucrau pe platoul de filmare, informeaza DPA, scrie Agerpres. Fii…

- Politia din Africa de Sud a arestat, sambata, 82 de suspecti, la o zi dupa ce mai multi barbati inarmati au agresat o echipa care filma un videoclip la marginea orasului Johannesburg si au violat mai multe modele care lucrau pe platoul de filmare, relateaza DPA, conform Agerpres.

- Un grup de barbati statea in jurul unui foc si se jucau cu zarurile intr-o suburbie a orasului Johannesburg sambata seara, cand atacatorii au sosit si au deschis focul, ucigand patru dintre ei, a anuntat, duminica, politia, relateaza AFP.

- Paisprezece persoane au fost impuscate intr-un local la Soweto, la un festival al canabisului, in apropiere de Johannesburg, in Africa de Sud. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Novak Djokovic (3 ATP, principal favorit) s-a calificat miercuri in semifinalele turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce a trecut in cinci seturi, 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2, de italianul Jannik Sinner (13 ATP, favorit nr. 10). Sarbul s-a impus dupa aproape 4 ore de joc, el reusind 8 asi, la fel…

- Dupa superhitul „SOMEWHERE”, care s-a bucurat de succes in Europa de Est, Tallisker lanseaza vineri, 1 iulie, „COCAGNE”, piesa care va deschide albumul de debut al artistei, „CONTREPOINTS”. „COCAGNE” este inspirata din ideea unei lumi imaginare care este ca o antiteza pentru societatea moderna. Tallisker…

- 22 doua de persoane au fost gasite moarte intr-un club de noapte din East London, conform Daily Dispatch. Scena ingrozitoare a avut loc la primele ore ale dimineții de duminica, cu mesaje frenetice prin care se cerea ajutorul poliției și ambulanței de la un cunoscut club de noapte. Reporterii Daily…

- Charlize Theron a surprins cu cea mai recenta apariție a sa. Actrița in varsta de 46 de ani a afișat o silueta de invidiat, dar și o schimbare de look. In ultimii ani, la cele mai cunoscute evenimente de peste Ocean, Charlize Theron avea un look tineresc, modern. Parul il avea vopsit blond și era tunsa…