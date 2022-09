Stiri pe aceeasi tema

- Printul si Printesa de Wales, insotiti de Printul Harry si Meghan Markle au iesit, impreuna, in fata Castelului Windsor, pentru a privi omagiile aduse de oameni Reginei Elisabeta a II-a, scrie site-ul broadcasterului britanic BBC . Este prima aparitie publica pe care cele doua cupluri regale o au impreuna,…

- Vestea morții celei mai longevive Suverane pare-se ca i-a adus aproape pe cei doi nepoți. Imaginile de la Castelul Windsor i-au surprins pe William, Kate, Harry si Meghan Markle, din nou impreuna. Este clar ca, cel puțin pentru urmatoarele 10 zile, cei doi fii ai Prințesei Diana au ingropat securea…

- Prințul Harry și soția sa Meghan Markle, ducesa de Sussex, s-au alaturat prințului William și soției sale Kate la Castelul Windsor pentru a vedea omagiile florale lasate de public in onoarea Reginei Elisabeta a II-a.

- Regele Charles al III-lea si-a exprimat vineri, in primul sau discurs televizat catre națiune, ca suveran, "dragostea" pentru fiul sau Harry si sotia Meghan, un gest semnificativ catre cuplul care a avut o relatie tensionata cu restul familiei regale.

- Regele Charles al III-lea si-a exprimat vineri, in prima sa alocutiune televizata ca suveran, "dragostea" pentru fiul sau Harry si sotia Meghan, un gest semnificativ catre cuplul care a avut o relatie tensionata cu restul familiei regale, relateaza agentiile internationale de presa.

- Barbatul inarmat cu o arbaleta, arestat in apropierea Castelului Windsor, in ziua de Craciun, anul trecut, ar fi vrut sa o omoare pe Regina Elisabeta. „Sunt aici sa o ucid pe regina”, ar fi declarat acesta, potrivit unor marturii oferite miercuri in fata unui tribunal britanic.

- Moartea celebritatilor ne aminteste, totodata, de propria noastra mortalitate. Teoria managementului terorii sustine ca toti avem frica de a muri, cu care ne confruntam chiar si cand nu ne gandim la asta. Dar cand un eveniment tragic ne aduce posibilitatea propriei disparitii in mintea noastra, reactia…

- In mod deloc surprinzator, familia regala britanica nu este o familie normala, oricat de „lumești” ni s-ar parea William, Kate, Harry sau Meghan. Intr-adevar, multe familii obișnuite au ciudațeniile lor și tradiții speciale, deopotriva, insa nimeni nu se poate compara cu „clanul” Mountbatten-Windsor,…