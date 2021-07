WhatsApp schimbă regulile jocului: Conversațiile tale nu vor mai fi la fel WhatsApp a facut anunțul care ne vizeaza pe toți, daca arhivai o conversație pentru ca te-a suparat in trecut sau, pur și simplu, nu vroiai sa ți-o vada cineva, ți-ar fi ajuns imediat in prim plan daca persoana de la capatul firului ți-ar mai fi scris un mesaj in plus. De acum, o conversație arhivata ramane arhivata, indiferent ce se intampla in interiorul ei, scrie playtech.ro . Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

Stiri pe aceeasi tema

- Misterul Educatiei a publicat ordinul care schimba regulile de concediu pentru profesori. Incepand cu 13 iulie, indemnizatia de concediu nu se mai plateste automat, ci doar dupa o cerere facuta cu 30 de zile inainte de plecarea in vacanta. Potrivit Ordinului intrat in vigoare din 13 iulie, indemnizația…

- UPDATE:Reprezentanții Ambasadei Greciei la București au declarat joi pentru Digi24 ca intrarea in Grecia se face dupa vechile reguli: testarea calatorilor la punctele de frontiera este aleatorie, pe baza unui soft.Ambasada elena a trimis o notificare la Ministerul roman de Externe, care nu conține noutați…

- Grecia impune noi reguli pentru turiștii care vor sa intre in țara - de maine, cel mai probabil, toți cei care intra in țara pe cale terestra vor fi testați la Covid-19, indiferent daca au fost vaccinați sau au trecut prin boala, iar cei care au un rezultat pozitiv vor sta in carantina 10 zile daca…

- Infectiozitatea ridicata a tulpinii indiene (Delta) creste automat si pragul de imunizare in grup, de la 60-70% la peste 80%, avertizeaza specialistii. Daca nici in primavara anului viitor acest prag nu este atins, atunci vom intra intr-un ciclu in care vara vom avea relaxari, iar iarna un nou val de…

- Este intrebarea care se pune dupa ce șeful DNA, Crin Bologa, se plangea, zilele trecute, ca procurorii anticorupție nu pot face interceptari derulate prin aplicația WhatsApp. „De exemplu, exista societați private in Israel sau in Italia care scot pe piața și vand, la prețuri destul de importante, tehnologii…

- Opțiunea secreta de la WhatsApp: schimba radical ce faci cu aplicația ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Facebook ar fi restabilit serviciul de transfer de bani prin intermediul aplicației de mesagerie…

- Ursul brun ucis de prințul austriac in Covasna schimba regulile de intervenție și prevenție, a anunțat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, care a propus reducerea termenului...

- Respins de mulți și așteptat de și mai mulți, proiectul de construire al Catedralei Mantuirii Neamului nu este unul recent, ci a pornit ca idee acum mai bine de 130 de ani. A ajuns, insa, sa fie pus in practica abia in 2010 iar puțini știu cine omul care a proiectat una dintre cele mai impunatoare catedrale…