WhatsApp aduce suport pentru apeluri video picture in picture pe iOS WhatsApp isi continua actualizarile si de aceasta data primeste suport pentru apeluri video picture in picture pe iOS. Initial functia a fost anuntata in decembrie 2022 si iata-o in sfarsit disponibila. Pentru a avea acces la ea aveti nevoie de WhatsApp versiunea 23.3.77 si un iPhone cu minim iOS 12. Odata cu sosirea sa, vei putea sa continui apelul video sub forma de fereastra pluttoare pe ecran in vreme ce faci si alte activitati: iti verifici mailul, iei notite, calculezi ceva in Calculator. Picture in Picture era in general asociat cu aplicatiile de playback video, de la YouTube la diferite… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chenarele in care apar interlocutorii in timpul apelurilor video realizate cu WhatsApp vor putea fi trecute in modul Picture-in-Picture pe smartphone-urile dezvoltate de Apple. Anuntat in decembrie anul trecut, suportul pentru modul Picture-in-Picture de pe iPhone este acum implementat in cea mai recenta…

- Anuntat in decembrie anul trecut, suportul pentru modul Picture-in-Picture de pe iPhone este acum implementat in cea mai recenta versiune de WhatsApp pentru iOS. Prin folosirea modului Picture-in-Picture, chenarul in care apare interlocutorul in timpul apelurilor video poate fi mutat intr-un colt al…

- Google pregateste multe schimbari importante pentru Android 14, de la suportul pentru conexiune prin satelit la masurarea distantei dintre doua dispozitive. Azi aflam si ca va transforma telefoanele conectate la PC in webcam-uri. Apple a lansat Continuity Camera in 2022, o functie care transforma camera…

- Marți, atmosfera va fi mai mult inchisa. Soarele rasare la ora 07:50. Peste noapte se vor inregistra precipitații slabe sub forma de ninsoare și se vor forma condiții de depunere a poleiului. Pana dimineața, meteorologii au emis un cod galben de ninsori, in zonele montane și intensificari ale vantului,…

- Utilizatorii de iPhone pot acum sa actualizeze sistemul de operare iOS la versiunea 16.3, care se concentreaza pe imbunatatirea securitatii, oferind mai multe functii in acest sens. In primul rand, acum este posibila folosirea unei chei fizice de securitate pentru protejarea ID-ului Apple cu un strat…

- Incepand de azi, 1 ianuarie 2023, WhatsApp inceteaza sa mai funcționeze pe 49 de modele de smartphone-uri, dintre care majoritatea folosesc sistemul de operare Android, insa pe lista se afla și doua iPhone-uri. Modelele sunt mai vechi, dar pentru cei care nu sunt obișnuiți sa iși schimbe des telefonul…

- Printre milioanele de cautari pe care le-au facut pe eMAG in 2022, clienții au cautat soluții la situații de viața și lucruri foarte precise. Liceul, prima calatorie cu avionul, primele arcuri defecte de la Tesla sau o investigație privind o presupusa aventura a partenerului de viața sunt doar cateva…

- Urmatorul segment de dispozitive pe care Apple a pus ochii este cel AR/VR, iar compania din Cupertino tocmai a dezvaluit numele noului sau sistem de operare, xrOS. Analistii se asteapta ca Apple sa lanseze un headset de acest tip in 2023, iar acum avem si detalii despre OS-l sau. Numele platformei a…