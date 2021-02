WhatsApp a anunțat că nu renunță la controversata actualizare a politicii privind confidențialitatea WhatsApp a anunțat joi ca va continua planurile de implementare a noii sale politici controversate privind confidențialitatea dar ca va permite utilizatorilor sa o citeasca &"în ritmul lor&" și ca va afișa un anunț care va furniza mai multe informații, relateaza Reuters.



Platforma de mesagerie a anunțat în luna ianuarie ca pregatește o noua politica privind confidențialitatea care sa îi permita distribuie parțial datele utilizatorilor cu compania-mama Facebook și alte grupuri din cadrul grupului.



Anunțul a declanșat un val de nemulțumiri la nivel mondial și a dus… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De pe locul 9 in decembrie, controversa de amploare privind procesarea datelor personale ale utilizatorilor WhatsApp a propulsat Telegram pe primul loc in topul global al aplicatiilor, realizat de Sensor Tower pentru luna ianuarie. Telegram a fost instalata de 63 de milioane de ori in luna ianuarie,…

- WhatsApp a inceput sa aduca in vederea utilizatorilor, cu ajutorul status-urilor, angajamentul sau fața de confidențialitatea noastra. Aceste mesaje de atenționare au inceput sa apara sambata in SUA și Marea Britanie, iar unii utilizatori au raportat ca in India apar de ceva vreme. „Au existat multe…

- Platforma de mesagerie privata WhatsApp pierde din ce in ce mai mulți clienți, dupa anunțul ca din februarie va schimba condițiile de folosire a datelor personale ale utilizatorilor, care a produs un exod spre concurentele Signal și Telegram. Avocata Ana-Maria Udriște explica in emisiunea Adriana Nedelea…

- Scandalurile legate de Facebook s-au ținut lanț și în ultima luna, iar cel mai recent este legat de modificarea condițiilor de utilizare WhatsApp și modul neclar în care compania le-a anunțat. În SUA, cele mai radicale voci au cerut ca Facebook sa fie obligata sa vânda WhatsApp…

- WhatsApp anunta ca va amana cu trei luni aplicarea noilor politici de intimitate, care ar fi trebuit sa devina active de la 8 februarie. Noul termen pana la care utilizatorii trebuie sa le accepte este 15 mai. Nu se schimba, insa, tonul imperativ privind acceptarea conditiilor. Toti cei peste 2 miliarde…

- WhatsApp a incercat marti sa ii linisteasca pe utilizatorii sai, ingrijorati de ideea ca aceasta aplicatie de mesagerie online va partaja mai multe date personale cu compania ei mama, Facebook, dupa ce noile conditii de utilizare a acestui serviciu, publicate saptamana trecuta, au starnit un val…

- Numarul noilor utilizatori care instaleaza aplicatia gratuita de mesagerie instantanee Signal in fiecare zi este pe cale sa depaseasca pragul de 1 milion, apropiindu-se foarte mult de nivelurile inregistrate de mult mai marele sau rival WhatsApp, in urma publicarii unui update al acestui serviciu de…