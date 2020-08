Vara asta este anotimpul super colaborarilor pentru What’s UP! Dupa ce a facut echipa cu Doddy, SHIFT, Aspy și Boier Bibescu pentru „Ochelarii” și a lansat piese de succes alaturi de Jador și Dima, What’s UP colaboreaza din nou cu Boier Bibescu. Compus de catre cei doi artiști, „A” este single-ul care iți ramane intiparit in minte de la prima vocala, iar clipul vine cu imagini bold și provocatoare ce intregesc vibe-ul piesei. In urma cu o saptamana, What’s UP a lansat „La rau și la bine”, o piesa insoțita de un videoclip alb negru, inspirat parca din filmele cu gangsteri, dar și „Du-ma unde vrei”,…