Weekend Comedy vine in premiera la Teatrul Nottara

- Spectacolul "Weekend Comedy" de Sam Bobrick, in regia lui Dragos Campean, va fi prezentat in premiera nationala, pe 12 decembrie, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu. Din distributie fac parte Florin Busuioc, Adelaida Zamfira, Ioana Marcoiu si Cristian Popa. "Ce se intampla cand doua cupluri, din…

- Consumatorii romani nu pot verifica daca un produs este cu adevarat bio sau traditional, producatorii pot spune orice minciuna, iar aceasta problema poate fi rezolvata prin modificarea legislatiei, a declarat, marti, Sorin Minea, presedintele Romalimenta, intr-o conferinta de specialitate.…

- Guvernul britanic a lansat un fond de investitii in valoare de 35 de milioane de lire sterline pentru dezvoltarea robotilor capabili sa ofere sprijin si servicii de ingrijire pentru batrani in contextul imbatranirii populatiei. Potrivit estimarilor, pana in anul 2040 una din sapte persoane…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) extinde lucrarile de upgrade pentru Sistemul Automat de Taxare si in cursul acestei saptamani, astfel incat procesul de vanzare a titlurilor de calatorie poate intampina temporar dificultati, informeaza Primaria Capitalei. "Lucrarile de upgrade la Sistemul…

- Un numar de 21.500 de consumatori din Ramnicu Valcea nu sunt alimentati cu gaze naturale, duminica seara, din cauza unei avarii produse la o magistrala subterana de gaze. Un echipaj ISU a asigurat zona pana cand pericolul a fost indepartat, iar echipele Distrigaz vor continua dimineata lucrarile de…

- Laszlo Kover, presedintele Parlamentului ungar, considera ca Tinutului Secuiesc i se cuvine o compensatie istorica atat din partea Budapestei, cat si din partea Bucurestiului. Acesta a transmis ca Tinutul Secuiesc si poporul sau a oferit amandurora mai mult decat a primit: timp de 1000 de…

- CyberPeace Institute - un ONG independent finantat de o serie de importante companii si asociatii de binefacere - are misiunea de a oferi suport cetatenilor in cazul escaladarii conflictelor in spatiul cibernetic, informeaza organizatia intr-un comunicat de presa postat pe Facebook. "Atacurile…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat marti ca a blocat ajutoare de aproape 400 de milioane de dolari destinate armatei Ucrainei. El a negat insa ca a facut acest lucru pentru a-l determina pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski sa initieze o investigatie impotriva fiului rivalului…