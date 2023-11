Intr-o inițiativa educativa de excepție, miercuri, 15 noiembrie, a avut loc un webinar sub titlul “Drepturile Copiilor in Procesul Judiciar”. Evenimentul, organizat sub egida Proiectului “Educația prin și pentru Drepturile Omului”, a fost susținut de doamna prof.univ.dr. Anișoara Popa, șef sector formare IRDO, aducand in prim-plan subiecte cruciale legate de drepturile copiilor in contextul procesului […] Articolul Webinarul “Drepturile copiilor in procesul judiciar”: O lecție de valoare apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .