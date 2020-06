Stiri pe aceeasi tema

- De luni va intra in vigoare o noua etapa de relaxare a restrictiilor Mâine intra în vigoare o noua etapa de relaxare a restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus: se vor redeschide terasele și plajele, și se vor relua unele competiții sportive și spectacolele în aer liber cu…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 230.000 de oameni in intreaga lume, dintre care aproape 90% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, joi la 19:00 GMT, noteaza Agerpres. Un numar total de 230.309 de decese au…

- Peste 270.000 de oameni din intreaga lume au murit din cauza pandemiei de coronavirus, de la apariția sa in China, in luna decembrie, scrie Hotnews.Aproape 85%dintre decese s-au inregistrat in Statele Unite ale Americii și in Europa.Astfel, lanivel mondial s-au inregistrat 270.927 de decese la 3.877.772…

- Numarul cazurilor de coronavirus a depașit marți pragul de 2,5 milioane, in timp ce numarul deceselor inregistrat oficial este de peste 170.000, potrivit centralizarii realizate de Johns Hopkins University pe Arcgis. Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza asupra unui posibil nou val de cazuri…

- Noul coronavirus a contaminat 2,1 milioane de persoane in lume, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, noi masuri si fapte marcante in evolutia pandemiei covid-19. CHINA ISI REVIZUIESTE BILANTUL Suspectata de faptul ca si-a subestimat bilantul noului coronavirus, China a anuntat…

- De asemenea, comertul mondial se va diminua cu 4,3 la suta, prin comparatie cu scaderea de 0,4 la suta cu un an in urma. "Riscul de credit al companiilor va fi foarte ridicat chiar si intr-un scenariu optimist, in care activitatea economica reporneste treptat in al treilea trimestru al anului…

- O analiza Coface arata ca, in acest an, vor intra in recesiune 68 de țari, fiind prima recesiune economica globala dupa 2009, iar numarul insolvențelor va crește cu 28%.Riscul de credit al companiilor va fi foarte ridicat chiar si intr-un scenariu optimist, in care activitatea economica reporneste treptat…

- In fiecare zi apar cazuri de romani care nu respecta izolarea sau carantina. Politistii au intocmit, in ultimele 24 de ore, 12 dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, in urma verificarii a 86.124 de persoane fata de care s-a dispus izolarea sau carantina, fiind verificate 32.201 locatii…