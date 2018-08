V.V.Dancila ignora Romania, se duce catre Comisia Europeana unde...minte

Stiri pe aceeasi tema

- „Doamna Dancila nu are un mesaj pentru romani. Scuza doar jandarmii. Dar are un mesaj pe care il trimite pe ascuns la Comisia Europeana, pentru ca trebuie sa aflam prin interpuși ca a trimis scrisoarea. Foarte surprinzator din partea unui premier, a unui partid care arata cu degetul catre UE ca se…

- Deși inițial, in presa romaneasca, au aparut informații preluate din presa austriaca, despre faptul ca reprezentații Comisiei Europene au comentat pe marginea violențelor de la mitingul din 10 august, un purtator de cuvant al CE a spus ca forul european nu se implica in treburile interne de la București.Pentru…

- Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene, a declarat pentru AGERPRES ca presedintele executivului comunitar a incurajat-o pe sefa guvernului roman sa actioneze in favoarea revenirii la un discurs politic normal in Romania, in special in perspectiva preluarii presedintiei Consiliului…

- ″Nu comentam hotarari ale instantelor nationale sau punerea lor in aplicare. Dupa cum stiti, am subliniat in mod repetat ca independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta eficient impotriva coruptiei sunt de o importanta capitala. Acesta este elementul central al rapoartelor…

- Eșecul discuțiilor Tariceanu-Timmermans. Comisia Europeana trage un semnal de alarma, transmis și președintelui Senatului. Intr-un raspuns pentru Libertatea, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans spune ca, in niciun caz, Romania nu este deloc aproape de a scapa de Mecanismul de Cooperare…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, va avea joi, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Intalnirea a fost anunțata de Senat, printr-un comunicat de presa, in care se precizeaza ca pe agenda discutiilor se vor afla stadiul monitorizarii…

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca datele Comisiei Europene (CE) arata ca Romania s-a angajat sa pastreze deficitul structural la 2.9 din PIB, insa acesta a crescut in 2017 la 3.3%, insa, raportul MFP despre executia bugetara din 2017, arata respectarea tintei. Cine minte, se intreaba liberalul?

- "Aici presedintele este cel in masura sa decida (legat de organizarea unui referendum privind independenta justitiei - n.r.). Cred ca presedintele ar trebui sa se foloseasca de orice instrument legal constitutional pe care il are, ca sa transeze daca planeaza indoieli vizavi de intentia societatii…