Deși in ultimele zile temperaturile au coborat in toata țara au coborat sub zero grade, vremea se va schimba radical in urmatoarele zile. Gabriela Bancila, director in ANM, spune ca vor fi temperaturi maxime de 14-15 grade, mai potrivite pentru o zi de Paște, de Craciun. Totuși, vremea se va mai raci apoi, iar Revelionul va veni cu temperaturi normale pentru luna decembrie, spun prognozele meteorologilor. „Temperaturi maxime mai ridicate, intre 4 și 14 grade, pentru ziua de Craciun. Este posibil sa asistam și la inregistrarea unor temperaturi puțin mai ridicate decat aceste 14 grade pentru ca,…