Vremea va deveni mai blândă Vremea va deveni mai blanda FOTO: Arhiva/ ISU Vremea va fi mai calda decât în mod normal în aceasta saptamâna, în majoritatea regiunilor tarii, în timp ce probabilitatea pentru precipitatii se va mentine ridicata în perioada 9 - 15 decembrie, arata prognoza emisa de Administratia Nationala de Meteorologie pentru 7 - 20 decembrie 2020.



În Banat, vremea va fi calda în prima saptamâna a intervalului de prognoza, iar media temperaturilor maxime va fi de 8 - 10 grade Celsius. Apoi, va avea loc o racire treptata, care va determina,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

