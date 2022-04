Vremea se schimbă în acest weekend. Ce temperaturi ne așteaptă de 1 mai. Prognoza ANM de ultimă oră ANM vine cu vești proaste la inceputul lunii mai. Temperaturile vor fi scazute in unele zone ale țarii, in timp ce in altele lucrurile vor fi normale. Pe de alta parte, sunt zone unde va ploua, dar și zone in care vantul va batea puternic. Mai exact, potrvit prognozei ANM, pe litoralul romanesc temperaturile maxime vor ajunge pana la 19 grade, iar vantul va sufla puternic. O veste buna e ca șansele de ploaie vor fi scazute in acest weekend, anunța meteorologii. La munte in schimb, vremea va fi racoroasa, cu minime de 2 grade și maxime de doar 16 grade in anumite zone. Totodata, vantul va sufla… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

