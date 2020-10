Vremea se ameliorează. La munte, precipitații mixte Miercuri, am scapat de ploi, dar vremea va fi mai rece fața de ziua precedenta, in special dimineața. Soarele rasare la ora 07:42. In primele ore ale zilei pe alocuri se va instala ceața. Ca aspect cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile vor crește ușor. Vantul va sufla slab spre moderat, doar la munte va avea unele intensificari. Meteorologii precizeaza ca pe crestele munților Apuseni se vor semnala precipitații sub forma de lapovița și ninsoare. Soarele apune la ora 18:45. Minimele zilei se vor incadra intre 5 și 7 grade, dar se vor resimți mai reci, iar valoarea maxima va urca in jur… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

