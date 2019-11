Vremea rea face ravagii în Europa. Ninsori şi inundaţii în mai multe ţări Caderile masive de zapada in Italia. Dupa trei zile de ninsori, s-a depus un stat de un metru și jumatate de zapada. Cele mai mari probleme au fost in nordul Italiei. Au avut loc avalanșe, iar arborii doborați de greutatea zapezii au blocat zeci de drumuri. Strat consisnt de zapada s-a depus si in zona alpina din Austria si Elvetia. Sunt statiuni montane unde grosimea statului de zapada depaseste 1 metru si jumatate. Venetia a fost inundata, duminica, dupa o maree inalta de 150 de centimetri, a anuntat primarul orasului italian, Luigi Brugnaro, citat de DPA si Reuters.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

