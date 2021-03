Vremea rea continuă: Urmează zile cu ninsori Meteorologii anunța ca și in zilele urmatoare va ninge. La munte este in vigoare un cod galben de ninsori. Majoritatea regiunilor țarii sunt vizate de precipitații abundente. Vineri, la ora 11.00 a intrat in vigoare o informare meteorologica valabila pana la ora 20.00, conform careia va continua sa ninga in cea mai mare parte a zonei montane și in Transilvania. In Moldova și in zona deluroasa a Olteniei și a Munteniei vor predomina ninsorile. Pe arii restranse se vor acumula cantitați de apa de 15 l/mp. Tot in același interval este in vigoare o atenționare meteo Cod galben potrivit careia, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat alertele de vreme rea. Este COD GALBEN de ninsori la munte, iar cea mai mare parte a țarii a ramas sub informare de precipitații pana la ora 20. Vineri, la ora 11.00 a intrat in vigoare o informare meteorologica valabila pana la ora 20, conform careia va continua sa ninga…

- Mai multe județe din țara sunt vizate de cod portocaliu de viscol și ninsori. ANM a emis un cod portocaliu de viscol și ninsori abundente valabil in 13 județe. ANM a mai emis inca un cod galben de precipitații, ploi și ninsori, in aproape toata țara. Codul galben este valabil in intervalul 16 martie,…

- ANM a actualizat avertizarile meteo. Argeșul, sub cod GALBEN și PORTOCALIU de vant, ploi și ninsori. COD GALBEN Interval de valabilitate: 16 martie, ora 10:00 – 18 martie, ora 06:00 Fenomene și zone vizate: conform textului si hartii; In intervalul menționat, vor fi precipitatii in majoritatea zonelor,…

- Eveniment Cod galben de ploi si ninsori in cea mai mare parte a tarii, pana joi dimineața martie 16, 2021 11:21 Meteorologii au emis, marți, o noua avertizare Cod galben de ploi si ninsori, valabila pana joi dimineata, in cea mai mare parte a tarii, iar la munte si local in Transilvania si Moldova…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi si ninsori, valabila pana joi dimineata, in cea mai mare parte a tarii, iar la munte si local in Transilvania si Moldova stratul de zapada nou depus va fi consistent. In zona Carpatilor Meridionali si de Curbura, va fi Cod portocaliu de ninsori…

- Vremea va continua sa fie deosebit de rece in urmatoarele zile, atenționeaza ANM. De asemenea, meteorologii au emis cod galben de vant puternic in mai multe regiuni. Atenționarea ANM de vreme deosebit de rece și ger dimineața și noaptea este valabila in intervalul 15 februarie, ora 20:00 – 17 februarie,…

- Cod GALBEN de ninsori in nordul Argeșului, in aceasta noapte. Meteorologii au emis in urma cu scurt timp un cod galben de ninsori, pentru 11 județe, valabil de miercuri, 6 ianuarie, ora 18.00, pana joi, 7 ianuarie, ora 10.00. In intervalul menționat, in Muntii Banatului si in Carpatii Meridionali va…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineata, o avertizare cod portocaliu de viscol puternic și ninsori abundente la munte. Potrivit ANM, in restul țarii va fi cod galben de ploi. Cod portocaliu de viscol si ninsori puternice, emis de ANM. Va ninge abundent la munte, ploi in restul…