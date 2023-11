Vremea nici foarte caldă și nici foarte rece din această perioadă afectează persoanele anxioase. La ce să fie atenți cei cu probleme Am intrat in ultima luna de toamna, daca ne uitam in calendar. Vremea de afara insa ne duce cu gandul la primavara, caci avem parte de temperaturi mai degraba de luna mai decat de noiembrie. Insa, spun specialiștii, nu ar trebui sa ne bucuram prea tare. Vorbim, pana la urma, despre o anomalie care ne afecteaza sanatatea chiar daca nu ne dam seama. Avem un bioritm care este dat peste cap. Organismul nostru se pregatește atat fizic cat și psihic pentru iarna insa iarna nu mai vine. Iar cele mai afectate persoane sunt cele care sufera de anxietate și depresie. Psiholog: Schimbarea brusca de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

