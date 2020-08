Vremea luni, 17 august. Meteorologii vin cu vești bune Meteo luni, 17 august. Saptamana incepe cu vreme buna. Vremea va fi calduroasa, iar temperaturile vor fi peste normalul perioadei in zonele estice și sud-estice. Astazi, vremea se va incalzi in cea mai mare parte a tarii, devenind local calduroasa in zonele de campie. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, averse si descarcari […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

