Vremea instabilă va continua până săptămâna viitoare. De duminică scad și temperaturile maxime Cea mai mare parte a țarii ramane sub alerte de furtuni și in orele urmatoare, avertizeaza meteorologii. Sunt așteptate averse, vijelii și grindina. Ploile vor lasa cantitați mari de apa, iar pe raurile din centrul țarii se pot depași cotele de atenție. 22 de județe sunt vizate de codul galben pana la ora 22.00. Iar instabilitatea este așteptata sa se mențina pana la inceputul saptamanii viitoare. „Ne așteptam in urmatoarele ore la manifestari de instabilitate atmosferica accentuata, caracterizate de averse cu caracter torențial, insoțite de descarcari electrice, intensificari ale vantului, cu… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

