Vremea în decembrie. Sunt anunțate ninsori, viscol, dar și temperaturi neobișnuite Luna decembrie vine cu temperaturi ieșite din comun. Ninsorile vor continua sa cada in continuare in cea mai mare parte a teritoriului. Ninsoarea, viscolul și ceața persistenta sunt așteptate inca din prima parte a lunii decembrie, in timp ce valorile termice vor marca o scadere, in medie, cu 4 – 6 grade Celsius fața de ultima luna de toamna. Administrația Naționala de Meteorologie ( ANM ) a emis prognoza pentru urmatoarea perioada. Meteorologii au transmis ca in ultima luna din an se pot inregistra și temperaturi neobișnuite pentru aceasta luna, de peste 15 – 20 de grade Celsius, daca in zona… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ninsoarea, viscolul si ceata persistenta sunt principalele caracteristici climatice ale lunii decembrie, in timp ce valorile termice vor marca o scadere, in medie, cu 4 - 6 grade Celsius fata de ultima luna de toamna, conform datelor publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Meteorologii…

- Ninsoarea, viscolul si ceata persistenta sunt principalele caracteristici climatice ale lunii decembrie, in timp ce valorile termice vor marca o scadere, in medie, cu 4 – 6 grade Celsius fata de ultima luna de toamna, conform datelor publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Meteorologii…

- Meteorologii sustin ca in decembrie se pot inregistra si temperaturi neobisnuite pentru aceasta luna, de peste 15 - 20 de grade Celsius, daca in zona tarii noastre patrund mase de aer tropical ce produc cresteri spectaculoase ale valorilor termice."Luna de inceput a iernii, decembrie, se caracterizeaza…

- Ninsoarea, viscolul si ceata persistenta sunt principalele caracteristici climatice ale lunii decembrie, in timp ce valorile termice vor marca o scadere, in medie, cu 4 – 6 grade Celsius fata de ultima luna de toamna, conform datelor publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Meteorologii…

- Temperaturi mai ridicate decat este normal, conform prognozei meteo pe urmatoarele zile. Valori maxime de 13 grade Celsius, precipitatii si vant moderat, conform prognozei speciale emise sambata de Administratia Nationala de Meteorologie pentru municipiul Bucuresti. Astfel, in intervalul 19 noiembrie,…

- Octombrie este cea mai stabila luna de toamna, vremea mentinandu-se insorita pe parcursul mai multor zile, chiar daca noptile vor deveni tot mai reci si in majoritatea zonelor tarii va aparea fenomenul de bruma, se arata in caracterizarea climatica a lunii in curs, publicata de Administratia Nationala…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța temperaturi destul de scazute, mai ales dimineața, acestea fiind cuprinse intre 8 și 10 grade, in timp ce la munte, minimele vor cobori sub 0 grade, inregistrandu-se temperaturi negative de -1 sau chiar -2 grade.Maximele din timpul zilei se vor situa…

- Octombrie este cea mai stabila luna de toamna, vremea mentinandu-se insorita pe parcursul a mai multor zile, chiar daca noptile vor deveni tot mai reci si in majoritatea zonelor tarii va aparea fenomenul de bruma, se arata in caracterizarea climatica a lunii in curs, publicata de Administratia Nationala…