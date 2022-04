Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA in ALBA de Paște 2022: condiții meteo in noaptea de Inviere și in weekend-ul de sarbatori, pana in 25 aprilie Se incalzește treptat in weekend-ul de Paște, in județul Alba. Sunt anunțate insa cateva ploi și furtuni. In Vinerea Mare va fi ușor mai cald, cu ploi sau furtuni. In Sambata Mare, temperaturile…

- Vremea va fi calda si predominant frumoasa, de Paste Vremea de Paste va fi deosebit de calda si predominant frumoasa în cea mai mare parte a tarii, dar vor exista si episoade de instabilitatea atmosferica în anumite zone, potrivit meteorologului de serviciu în…

- Vremea de Paste va fi deosebit de calda si predominant frumoasa in cea mai mare parte a tarii, dar vor exista si episoade de instabilitatea atmosferica in anumite zone, potrivit meteorologului de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Oana Catrina.

- Vremea de Paste va fi deosebit de calda si predominant frumoasa in cea mai mare parte a tarii, dar vor exista si episoade de instabilitatea atmosferica in anumite zone, potrivit meteorologului de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Oana Catrina. Potrivit specialistului,…

- VREMEA in Saptamana Mare, de Paște și 1 Mai: variații mari de temperatura, ploi. Prognoza pe 2 saptamani in regiuni din țara Vremea va fi foarte rece pana in 20 aprilie in țara, apoi se mai incalzește, de Paști, cand sunt anunțate și ploi in unele regiuni. Apoi va fi din nou frig. Temperaturile cresc…

- VREMEA pe 4 saptamani – Paști și 1 Mai: perioade cu ploi și furtuni și variații de temperatura. Prognoza meteo pana in 16 mai De Florii vremea va fi foarte rece pentru aceasta perioada, insa de Paște temperaturile mai cresc. De 1 Mai este posibil sa fie ploi și furtuni, fenomene meteo care vor continua…

- Cum va fi vremea de Florii și Paște in 2022. Ne așteapta mari surprize! Elena Mateescu, dirctorul Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat cum va fi vremea de cele doua mari sarbatori ortodoxe. Toate amanuntele despre ce temperaturi vor fi in acele zile, in articolul de mai jos. Prognoza…

- VREMEA pana in 20 martie: Frig in urmatoarele zile, apoi se incalzește. Prognoza meteo pe doua saptamani Vremea va fi foarte rece in aceasta saptamana, insa dupa 11 martie se incalzește. Vor mai fi precipitații sub forma de ploaie sau ninsoare, dar slabe cantitativ. Administrația Naționala de Meteorologie…