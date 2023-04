Vreme rea in tara: Un microbuz care transporta persoane s-a rasturnat! (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Langa noi FOTO: Microbuz rasturnat in afara drumului intr-o localitate din județul Iași. O victima Un accident rutier a avut loc, marți dupa-amiaza pe o șosea din județul Iași. In eveniment a fost implicat un microbuz in care se aflau 3 persoane. Potrivit ISU Iași, accidentul rutier s-a produs in localitatea…

- In urma cu puțin timp a fost raportat un accident rutier in județul Iași. Din primele informații obținute de reporterii BZI, se pare ca un microbuz s-a rasturnat in localitatea Bratești, comuna Stolniceni Prajescu. UPDATE: Din cele trei persoane aflate in interiorul microbuzului, doar una a fost preluata…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Bratesti, comuna Stolniceni Prajescu. Din cauza conditiilor meteo nefavorabile un microbuz s-a rasturnat pe o parte. In mijlocul de transport se aflau la momentul incidentului trei persoane, ele sunt constiente. La locul accidentului…

- Doua camioane s-au ciocnit, miercuri, la Letcani, in judetul Iasi, un microbuz cu 14 pasageri fiind acrosat in urma impactului, scrie News.ro . „Accident rutier produs in localitatea Letcani, intre doua autocamioane, in urma caruia a fost acrosat un microbuz“, a anuntat, miercuri, ISU Iasi. Sursa citata…

- Accident rutier produs in localitatea Letcani, intre 2 autocamioane, in urma caruia a fost acrosat un microbuz, in microbuz se aflau 14 persoane care s-au evacuat. La locul evenimentului rutier actioneaza o autospeciala de interventie cu modul de descarcerare, TIM, 1 EPA si un echipaj tip B de la…

- Doua biserici din localitatea Sibot au fost sparte in noaptea de sambata spre duminica de persoane necunoscute, care au sustras din interiorul lacasurilor de cult sume de bani, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, informeaza Agerpres. ”La data de 19 februarie, politistii Sectiei…

- Pompierii militari bihoreni acționeaza pentru salvarea victimelor unui accident rutier produs pe DN 76, pe raza localitații Petrileni, eveniment in care sunt implicate 24 persoane aflate intr-un un microbuz și un autoturism. Apelul a fost primit in dispeceratul ISU Bihor la ora 13.30, moment in care…

- Pompierii militari acționeaza pentru salvarea victimelor unui accident produs in aceasta dimineața pe strada Clujului, eveniment in care au fost implicate 19 persoane aflate in doua autoturisme și un microbuz.