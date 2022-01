Vreme însorită și rece Miercuri, cerul va fi senin. Soarele rasare la ora 08:01. In zona noastra, vremea va continua sa fie vantoasa, indeosebi, in la munte, unde pentru aceasta noapte a fost emis cod roșu de vant puternic valabil pana la ora 02:00, iar pana dimineața zona de sud a județului va fi ocupata de cod galben de intensificari susținute ale vantului. Local, dimineața se va forma ceața asociata cu burnița și depunere de polei. Pana spre apusul soarelui, la ora 17:16, soarele va fi prezent pe tot parcursul zilei. Minimele se vor situa intre -6 și -2 grade, dar se vor resimții mai reci, in timp ce maxima se… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

