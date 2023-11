Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea islandeza de Protectie Civila a declarat stare de urgenta in urma unei serii de cutremure care ar putea anunta o eruptie vulcanica iminenta, transmite sambata agentia DPA, potrivit Agerpres.Activitatea seismica este concentrata in sud-vestul Peninsulei Reykjanes si sugereaza ca ar putea…

- Bulgaria e sub cod portocaliu de furtuni. Circulatia rutiera și feroviara e ingreunata sau chiar blocata complet in aproape toate regiunile, in urma prabusirii copacilor. Va avertizam, sunt și informații cu un puternic impact emoțional!

- Doi barbati si au pierdut viata sambata din cauza ploilor abundente si a vantului puternic care afecteaza toata Bulgaria, victimele adaugandu se la cele 16 decese cauzate de furtuna Ciaran in Europa saptamana aceasta, relateaza AFP.Un barbat de 51 de ani a murit cand un zid s a prabusit asupra lui in…

- Atenționare meteo de vreme rea: Cod GALBEN de vant puternic și ploi abundente in Alba și alte județe Atenționare meteo de vreme rea: Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți dimineața, o atenționare meteo cod galben de vant puternic in Alba și in alte 14 județe. De asemenea, meteorologii…

- Atenționare meteo de vreme rea vineri, 27 octombrie: Cod GALBEN de vant puternic și ploi abundente Atenționare meteo de vreme rea vineri, 27 octombrie: Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri dimineața, o atenționare cod galben de vreme rea in Alba și in alte 26 de județe din țara. Meteorologii…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat marți prognoza pentru urmatoarea 4 saptamani. Meteorologii precizeaza ca in luna octombrie temperaturile vor fi neobișnuite, iar ploi puternice vor lovi Romania spre sfarșitul lunii.

- Ploile abundente care au cazut in noaptea de joi spre vineri in nord-estul Statelor Unite au inundat strazile din New York si au paralizat partial functionarea metroului si a aeroporturilor locale, determinandu-le pe autoritatile americane sa indemne populatia sa dea dovada de prudenta, potrivit AFP,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou avertisment de vreme extrema, in mai multe zone din țara noastra! Revin ploile și vijeliile in mai multe parți ale Romaniei. Lista zonelor afectate de Cod Galben de vreme extrema.