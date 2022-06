Stiri pe aceeasi tema

- ■ aceasta este esența mesajului din discursul deputatului nemțean, Dan Laurențiu Leoreanu, ținut simbata, 18 iunie, in ședința comuna a Parlamentului Republicii Moldova și a delegației de 101 parlamentari romani ■ in numele grupului PNL din Camera Deputaților, Dan Laurențiu Leoreanu a dat asigurari…

- ■ de citeva zile, pe strazile Romanului au aparut o serie de indicatoare ■ acestea nu se adreseaza traficului rutier, ci doar pelerinilor angajați in tranzitarea municipiului ■ drumul de pelerinaj propus pornește de la Iași, circuitul urmind să străbată judetele Neamț și Bacău, trecind apoi munții…

- ■ peste 10.000 de sindicalisti din tara vor lua parte la un miting de protest ■ revedicarile vizeaza aplicarea corecta si in totalitate a prevederilor Legii salarizarii ■ „Sunt o multime de prevederi care au fost suspendate in ultimii doi ani, efectul fiind ca mai mult de 60% dintre angajati au suportat…

- Șapte copii judoka din Adjud, antrenați de domnul Cristian Marian Ciupitu la CSM Adjud 1946 – Secția Judo, au obținut rezultate remarcabile la Turneul Internațional Cupa ”01 Iunie” desfașurat sambata la Bacau și la care au participat peste 300 de sportivi din 30 de cluburi din Ucraina, Moldova și Romania!…

- In perioada 1-8 mai 2022 s-a desfașurat la Dulverton, Marea Britanie, proiectul Erasmus+ ,,A call for empathy” la care au participat tineri din Grecia, Italia, Turcia, Letonia și Romania. Romania a fost reprezentata de cinci tineri voluntari ai Asociației Allons-y Craiova: Ioan Marco Dumitrache, Sebastian…

- ■ in trei zile au fost constatate 60 de infractiuni, iar 15 suspecti au fost prinsi in flagrant delict ■ au fost circa 300 de sesizari prin 112, iar 53 de soferi au devenit pietoni ■ politistii au dat amenzi de 255.000 de lei ■ In perioada 29 aprilie – 1 mai 2022, politistii au […] Articolul „Deranjati“…

- Finanțele personale trezesc mai mult interes și din ce in ce mai multe persoane sunt iteresate de acest subiect. Din fericire, exista o serie de carți de citit pe care merita sa le ai in biblioteca și din care sa inveți sau sa te inspiri din cand in cand. Este foarte probabil sa fi auzit […] Articolul…

- Un incendiu de vegetatie uscata, izbucnit, luni, la Damuc, s-a extins la padure. Aproape 100 de persoane au intervenit ore intregi in incercarea de a domoli flacarile, iar in final a fost afectata o suprafata de 130 de hectare de vegetatie uscata. litiera si fond forestier. „In data de 28.03.2022, in…