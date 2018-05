VREM AUTOSTRADA! Mars motorizat de la Iasi pana la Bucuresti: sunt asteptate peste 1.000 de vehicule

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de vehicule de diverse categorii se estimeaza ca vor participa, sambata, la un mars motorizat de la Iasi la Bucuresti, care are scopul de a atrage atentia asupra faptului ca Moldova nu se poate dezvolta fara infrastructura de tip autostrada.

- Un protest fara precedent va avea loc maine. La marsul motorizat in favoarea construirii autostrazilor A7 si A8 vor participa sute de soferi din 11 judete ale tarii. Manifestatia a fost initiata de doua asociatii civice din Iasi, - „Moldova vrea autostrada" si „Impreuna pentru A8", cu filiale in toata…

