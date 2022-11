Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Conservare din Noua Zeelanda se chinuie sa atraga candidați pentru un job de vis, cu un salariu de nerefuzat, in locul in care s-a filmat „Stapanul Inelelor”, scrie The Guardian.

- Microplasticul se gasește in trei din patru pești din apele Noii Zeelande, un numar uriaș de pasari indigene și specii marine sunt amenințate cu dispariția, iar incalzirea apelor fac oceanele sa fie de nelocuit pentru speciile native, potrivit rezultatelor unui raport guvernamental cu privire la starea…

- Un seism cu magnitudinea 5,8 s-a produs joi in centrul Noii Zeelande, potrivit Institutului de Geologie si Stiinte Nucleare (GNS Science) din Noua Zeelanda. Este cel mai puternic cutremur din acest an.Seismul a avut loc la ora locala 21:07 (09:07 GMT), la 30 de km nord-est de French Pass, in nordul…

- Moartea reginei Elisabeta a II-a este un moment trist pentru o parte din Commonwealth of Nation (Comunitatea Natiunilor). Unele state-membre ar putea profita de acest moment pentru a-si proclama independenta fata de coroana britanica. 14 tari o recunosteau pe regina ca sef al statului. In multe cazuri,…

- Un pui de foca a intrat intr-o casa din Noua Zeelanda, a traumatizat pisica proprietarilor și a lenevit cateva ore pe canapea in timp ce copiii dormeau la etaj. In mod miraculos, animalul nu a stricat nimic, scrie The Guardian.