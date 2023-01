Prefectul de Vrancea arata catre drumari, pe care ii acuza ca nu au ieșit da dea zapada de pe drumui și șosele. Firmele care au contractat servicii de deszapezire pe drumurile judetene nu si-au respectat angajamentele, astfel ca in peste 85% din sectoarele de drum judetean nu a existat activitate de deszapezire, a declarat, sambata, prefectul judetului Vrancea, Nicusor Halici. „Toata noaptea am fost pe raza judetului si, daca pe drumurile nationale, cu aceeasi oameni, cu aceleasi tipuri de echipamente, s-a intervenit pana in jurul orei 06,00 dimineata si dupa aceea de la 07,00, cat au reusit sa…