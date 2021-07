Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Biroului Rutier efectueaza cercetari intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si fals in declarații, fapte prevazute si pedepsite de Codul penal. Astazi, 10 iulie a.c., polițiștii Biroului Rutier Focșani au…

- In jurul orei 22:40, polițiștii Biroului Rutier Focșani au depistat in trafic un barbat, in varsta de 42 de ani, din municipiul Focșani, in timp ce conducea un autoturism sub influența bauturilor alcoolice. De asemenea, in urma verificarilor efectuate de polițiști s-a constat ca acesta nu poseda permis…

- La data de 23 iunie 2021, in jurul orei 12.30, polițiștii rutieri din Cugir au depistat un barbat, de 38 ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Rozelor din Cugir, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt…

- La plimbare cu mașina, beat și fara permis: Un barbat din Blaj, „premiat” de polițiști cu dosar penal Un barbat, de 57 de ani, din Blaj s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului și conducere fara permis dupa ce a fost depistat de polițiști in trafic. La data de 10 iunie 2021,…

- La data de 8 mai 2021, in jurul orei 16.50, polițiștii din Blaj au depistat un tanar de 19 ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Iazului din municipiu, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…

- La data de 24 aprilie 2021, in jurul orei 17.50, polițiștii Secției 4 Politie Rurala Ocna Mureș, in timp ce acționau pe raza localitații Ciugudu de Jos au observat, in albia paraului din localitate, un autoturism. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca un tanar de 22 de ani, din…