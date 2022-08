Platforma DA considera necesara introducerea unui moratoriu pe vanzarea angro a masei lemnoase, dupa ce „in raportul din iulie cu privire la stocurile de producție forestiera, s-a constatat ca in mare parte au ramas doar craci și nuiele, iar lemnele s-au vandut cu TIR-urile”. „Acum bișnițarii le vand la prețuri astronomice. Chiar și daca s-a intarziat cu mai mult de jumatate de an, poate macar acum se instituie acest moratoriu? Macar lemnul care se preconizeaza a fi taiat in toamna sa fie folosit pentru oamenii simpli și sa nu ajunga din nou pe mana comercianților”, a scris Liviu Vovc, secretarul…