Voteaza proiectul romanesc intr-o competitie europeana! Proiectul unor voluntari din Romania poate castiga Premiul European pentru Patrimoniu 2020 - Europa Nostra - categoria "Premiul Publicului", daca primeste cele mai multe voturi, pana pe 1 septembrie.



Este vorba despre "Ambulanta pentru monumente", un proiect derulat in judetele Alba, Brasov, Cluj, Hunedoara, Maramures, Mures si Sibiu, care a castigat deja la categoria Educatie, Formare si Constientizare.



In cadrul acestui proiect, care a demarat in urma cu 4 ani, voluntarii intervin cu ajutorul comunitatilor locale si salveaza cladiri de patrimoniu aflate in pericol iminent.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

