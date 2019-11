Vot în Diaspora! Până acum au votat mai mulți români decât în primul tur din 2014 Primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019 este programat pe 10 noiembrie in Romania, in timp ce alegatorii din strainatate au la dispoziție trei zile – 8, 9 și 10 noiembrie – pentru a-și exprima opțiunea. A doua zi de vot in diaspora. Romanii din strainatate pot vota la alegerile prezidentiale pe parcursul a trei zile: 8, 9 si 10 noiembrie. Sectiile de vot vor fi deschise pana la ora 21:00, cu posibilitatea de prelungire pana la ora 23:59, daca vor mai exista alegatori la coada, care nu si-au exercitat dreptul de vot. UPDATE Peste 178.765 de romani au votat pana sambata la ora 15:00… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

