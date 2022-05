Stiri pe aceeasi tema

- Ex-președintele Republicii Moldova și liderul Partidului Comuniștilor (PCRM), Vladimir Voronin, iși sarbatorește astazi, 25 mai, ziua de naștere. Vladimir Voronin s-a nascut la 25 mai 1941 in satul Corjova, Dubasari. {{520996}}In anul 1961 a absolvit Tehnicumul Cooperatist din Chisinau, in anul 1971…

- O mare putere in devenire intinde o mana micii Republicii Moldova oferindu-i protecție daca aceasta va face o cerere formala in sensul arata. Kievul le deseneaza celor de la Chișinau ce e de facut pentru desființarea focarului de conflict de la Nistru. Nicio guvernare de la Chișinau nu a avut aceasta…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat, miercuri, situatia din Transnistria ca este ”o provocare si o incercare de a crea un conflict care, dupa toate analizele noastre, in acest moment nu are sanse sa se dezvolte”. ”Nu exista niciun fel de posibilitate de razboi in Republica Moldova, e neutra…

- Parlamentul de la Chisinau a interzis folosirea simbolisticii de razboi a Rusiei – literele „Z" si „V" si panglica bicolora negru-portocalie, numita si panglica Sfantului Gheorghe. Opozitia socialista si comunista de la Chisinau spune ca decizia este una provocatoare, dezbina societatea si ingradeste…

- Va fi atacata Romania? Va fi atacata Republica Moldova? Sunt doua dintre intrebarile pe care Cristian Tudor Popescu le-a primit frecvent de cand a inceput invazia rusa din Ucraina. Gazetarul a explicat vineri seara, la Digi24, ca spre deosebire de România, țarile baltice ar fi mult…

- Klaus Iohannis va merge miercuri in Republica Moldova, la Chișinau, unde va discuta cu președintele Maia Sandu, in contextul invaziei Rusiei din Ucraina. Președintele Klaus Iohannis va merge miercuri in Republica Moldova, unde va avea convorbiri tete-a-tete cu șeful statului, Maia Sandu, la Chișinau,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat, vineri, “sustinerea puternica a Romaniei fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova in interiorul granitelor sale recunoscute international”. “Azi, Transnistria a cerut recunoasterea independentei. Sunt in contact…