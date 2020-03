Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au fost alertați in cursul zilei de azi, dupa ce un barbat din Viișoara a patruns in sediul unei banci din localitate, cu intenția de a scoate bani și a existat suspiciunea ca el s-ar fi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa ce mai multe persoane din judetul Cluj au fost amendate astazi pentru ca nu au respectat regimul de autoizolare, o alta persoana a reusit sa închida o banca din Câmpia Turzii pentru câteva ore dupa ce a afirmat ca a venit din Lombardia, cea mai afectata zona din Italia de coronavirus.…

- In cursul zilei de vineri, poliția a fost sesizata cu privire la faptul ca un barbat a patruns in incinta unei banci din Campia Turzii și ar fi afirmat ca s-a intors recent din Italia. S-a dat alarma in acest caz, intrucat daca era adevarat, omul trebuia sa fie in autoizolare la domiciliu, suspect ca…

- Astfel, pe pagina de FB a Primariei Pascani a aparut urmatorul anunt: "Facem urmatorul anunt dupa ce, mai multe persoane au sunat astazi la Primaria Municipiului Pascani reclamand ca, in oras se afla persoane sosite de curand din Italia si care nu ar respecta normele de autoizolare. Cetatenii romani…

- 27 de persoane au fost bagate in carantina intr-un centru din Pitesti in cursul zilei de miercuri, 11 martie, in decurs de patru ore de la intrarea in judet a convoiului cu romani veniti din Italia.

- Reprezentantii Primariei Ciortesti, judetul Iasi, spun ca reusesc „cu greu” sa convinga 22 de persoane care au venit din Italia, si care ar trebui sa stea in carantina, sa ramana in case. 12 dintre sateni au venit in Romania din zona rosie a Lombardiei, Italia.

- Cateva zeci de romani intorși marți seara din Italia au fost opriți la granița Romaniei. Unii au fost duși in carantina la o pensiune de la marginea Aradului. Oamenii se plang ca nu le spune nimeni ce se intampla și ca nici macar nu li s-a luat temperatura. Un cuplu intors din regiunea Valle d' Aosta…

- Trei persoane din Dolj, care s-au intors din Italia, dar care nu au declarat ca au trecut printr-o zona de risc, au fost bagate fortat in carantina, intr-un centru special amenajat in Craiova. Directorul DSP Dolj, Ludmila Prunariu, a declarat ca cele trei persoane au trecut prin Lodi, zona de risc in…