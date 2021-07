Vor mai purta elevii mască la școală, din toamnă? Explicațiile ministrului Educației

&"Sunt convins ca se vor pastra în continuare regulile de protectie sanitara, de la regulile de igiena, pâna la aerisirea spatiilor de învatamânt, purtarea mastii de protectie în continuare, pentru ca pandemia nu s-a încheiat, iar scolile din România au dovedit ca pot respecta aceste reguli mult mai bine decât în multe alte locuri&", a declarat, duminica, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

