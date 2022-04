Vor calificare cu ouă roşii Dupa o deplasare extenuanta, handbalistele tricolore au castigat in Feroe dar isi vor juca prezenta la Euro 2022 in prima zi de Paste, la Ramnicu Valcea, intr-un meci cu Austria transmis in direct de TVR1 Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins miercuri, in deplasare, reprezentativa Insulele Feroe, scor 31-21 (13-11), in penultima etapa din a doua grupa preliminara a Campionatului European din 2022. Crina Pintea a fost cea mai buna marcatoare a echipei noastre, cu 8 goluri. Au mai inscris Cristina Neagu 5 goluri, Lorena Ostase 4 goluri, Nicoleta Dinca 3, Sonia Seraficeanu 3, Alexandra… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

