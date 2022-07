Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) considera ca ultimele modificari aduse sistemului judiciar polonez sunt insuficiente pentru a permite acordarea fondurilor UE menite sa stimuleze economia si sa sprijine redresarea in urma pandemiei de COVID-19, transmite dpa.

- Polonia nu va primi bani din planul de relansare economica post-COVID, in suma totala de 35,4 miliarde de euro, decat daca efectueaza reforme in justitie, a declarat joi, la Varsovia, presedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent…

- Comisia Europeana a ajuns la concluzia ca Romania nu indeplinește condițiile pentru a adopta moneda EURO. Vecinii bulgari vor trece la euro din 1 ianuarie 2024, iar Croația a anunțat ca este pregatita sa adere la zona euro in 2023. Romania nu indeplineste conditiile de aderare la zona euro Potrivit…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anuntat, in mesajul zilnic transmis națiunii, ca se pregateste o decizie importanta a Uniunii Europene, iar Comisia Europeana a fost de acord sa elimine toate taxele si cotele la exporturile ucrainene pentru un an, informeaza agenția News.ro . „Comisia Europeana…

- Bulgaria si Polonia vor fi de acum inainte aprovizionate cu gaze naturale ”de catre vecinii lor din Uniunea Europeana”, dupa ce Rusia le-a taiat celor doua tari livrarile de gaze in urma refuzului lor de a le plati in ruble, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza…

- Sub titlul ”Debordand de vaccinuri anti-Covid, Romania se confrunta cu probleme de depozitare”, Bloomberg scrie despre eforturile autoritaților de a ”gasi spații de depozitare pentru milioane de doze de vaccin anti-Covid pe care nu le-a folosit, deși este programata sosirea de noi doze in acest an”.…

- Ministrul Sanatatii din Polonia, Adam Niedzielski, spune ca țara sa refuza sa primeasca si sa plateasca noi livrari de vaccinuri anti-COVID, in condițiile in care dispune de 25 de milioane de doze neutilizate, relateaza AFP. „La sfarsitul saptamanii trecute, am recurs la clauza de forta majora si am…

- Comisia Europeana urmeaza sa declanseze noul mecanism de conditionalitate ce permite suspendarea fondurilor alocate Ungariei pentru erodarea standardelor privind statului de drept, a declarat marti Presedintele Comisiei, Ursula von der Leyen, relateaza Politico.