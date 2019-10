Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen, președintele-ales al Comisiei Europene, se așteapta ca, odata ce se va forma un nou guvern la București, Romania sa nominalizeze cat mai repede posibil un candidat la funcția de comisar european, a afirmat Mina Andreeva, purtatorul de cuvant al Executivului UE.Citește…

- Intrebat cum vede primirea de catre Romania a portofoliului Transporturilor, Victor Ponta a raspuns: "Foarte bun, se putea si mai rau, se putea si mai bine. Acum important este sa fie pregatiti pentru partea a doua: ce se intampla daca pica propunerea in comisii". Ponta a spus ca Romania trebuie…

- Presedintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat o pe Rovana Plumb in postul de comisar european din partea Romaniei. Delegatia USR PLUS in Parlamentul European a anuntat ca se opune numirii Rovanei Plumb in functia de comisar european. Si liberalii au anuntat ca Romania risca…

- Dan Nica si Rovana Plumb au fost respinsi pentru functia de comisar european. Cei doi erau propunerile premierului Viorica Dancila inaintate catre noul sef al Comisiei Europene, Ursula van der Leyen.

- Fostul europarlamentar Cristian Preda a apreciat marți, dupa intalnirea premierului Viorica Dancila cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca semnele politice indica faptul ca propunerile avansate de Romania pentru funcția de comisar european, Dan Nica și Rovana Plumb, au picat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca astazi va avea o deplasare la Bruxelles pentru a discuta cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre pozitia de comisar european din partea Romaniei, potrivit Mediafax. „Am vorbit saptamana trecuta (cu seful statului – n.r.) despre comisarul…

- ​​Premierul Viorica Dancila se întâlnește, marți, la Bruxelles, cu noul președinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit agendei oficiale a șefei guvernului de la București. Potrivit unor surse politice, Viorica Dancila va discuta despre nominalizarile pe care Guvernul…

- Fostul europarlamentar Ioan Mircea Pașcu (PSD) le transmite colegilor de partid propuși pentru poziția de comisar european de catre premierul Dancila ca funcția în executivul UE nu le ofera imunitate, spre deosebire de cea de membru al forului legislativ european. Viorica Dancila i-a propus pe…