Voluntariat pentru ecologizarea pârâului Poklos Noua persoane private de libertate din cadrul Penitenciarului Targu Mureș au participat vineri, 18 martie, la o activitate de voluntariat in parteneriat cu Administrația Bazinala de Apa Mureș. "Voluntariatul devine din ce in ce mai popular, cetațenii alaturandu-se instituțiilor, ONG-urilor, inițiativelor cetațenești in lupta lor pentru o natura vie, curata și un mediu inconjurator sanatos. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

