- Romania isi pastreaza primul loc in ceea ce priveste numarul investigatiilor vizand fraude cu fonduri europene finalizate, conform Raportului pe 2017 al Oficiului European de Lupta Antifrauda. Desi sunt referiri la cazul Teldrum, acesta nu este expres nominalizat. Astfel, tara noastra ocupa…

- In cea de-a doua sa sedinta din acest an, CNSM a discutat, printre altele, despre provocarile potentiale privind programul Prima Casa, scrie adevarul.ro. Citeste si Romanii s-au inghesuit sa-si cumpere locuinte prin Programul Prima Casa In urma dezbaterilor, Comisia a probat o recomandare…

- Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) recomanda Guvernului sa recalibreze programul Prima Casa din punct de vedere social, prin revizuirea conditiilor de accesare. Consiliul general al Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (din care fac parte reprezentanti…

- Consiliul general al Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) s-a intalnit in 21 mai pentru a doua oara in acest an pentru a discuta o serie de aspecte precum recalibrarea amortizorului anticiclic de capital, programul Prima Casa, dezechilibrele structurale ale companiilor…

- Consiliul general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențiala (CNSM) recomanda Guvernului sa evalueze oportunitatea recalibrarii programului „Prima Casa” din punct de vedere social, prin revizuirea condițiilor de accesare a acestui program, cu menținerea unui grad de indatorare sustenabil,…

- Volumul creditelor noi acordate a crescut, in primul trimestru al anului curent, cu 1,8% in comparatie cu aceeasi perioada din 2017. Iar rata dobanzii la creditele noi s-a redus pana la nivelul de 9,51%, potrivit Raportului asupra inflatiei, prezentat luni, 7 mai, de viceguvernatorul Bancii Nationale,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la proiectul de modificare a codurilor penale, ca pana miercuri dimineata va transmite comisiei parlamentare pentru legile justitiei un punct de vedere al ministerului.