Volodimir Zelenski: Trei rachete de croazieră au lovit Serhiivka Intr-o postare de ieri dimineața pe Telegram, Volodimir Zelenski scrie: „Trei rachete de croaziera au lovit Serhiivka. Rachetele au lovit și Zatoka. 12 rachete au lovit Mykolaiv deodata – diverse obiective din oraș. Este doar o noapte și o dimineața… Condoleanțe tuturor pentru cei dragi care și-au pierdut viața din cauza acestor atacuri”. Și, pentru ca Pentagonul a anunțat ca trimite noi fonduri pentru Ucraina, in valoare de 820 de milioane de dolari in arme și muniții, fiind al 14-lea pachet de ajutor care include, printre altele, doua sisteme de aparare aeriana, muniție noua pentru lansatoarele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

