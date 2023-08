Stiri pe aceeasi tema

- Haosul din Rusia funcționeaza in favoarea Kievului, au declarat sambata oficialii ucraineni, dar ramane de vazut daca președintele Volodimir Zelenski și armata sa iși pot capitaliza destabilizarea situației in timpul rebeliunii mercenarilor Wagner.Sambata seara, Evgheni Prigojin, fondator al armatei…

- Armata rusa anunta ca a respins noua asalturi ucrainene in Donetk si unul in Zaporojie, in timpul rebeliunii Wagner. Armata rusa anunta ca a respins mai multe atacuri ale fortelor ucrainene in sudul si estul Ucrainei, in ultimele 24 de ore, in timp ce Moscova se confrunta cu o rebeliune Wagner in Rusia,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca va prezenta la conferinta privind reconstructia Ucrainei, care se desfasoara la Londra, aspecte ale viziunii legate de transformarea tarii sale. „O Ucraina reconstruita, o Ucraina transformata, o Ucraina intarita este un garant de securitate, este…

- Volodimir Zelenski a vorbit in mesajul transmis, marți seara, despre șansa Ucrainei de a se proteja de teroarea Rusiei, afirmand totodata ca, in noaptea anterioara, soldații ucraineni au doborat 30 de drone Shahed. Din pacate, in urma bombardamentelor, opt persoane au fost ranite, in timp ce una a murit,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus din nou orice negociere cu Rusia, declaratie facuta dupa o intalnire cu lideri africani veniti sa incerce o mediere intre Kiev si Moscova, relateaza AFP. „Astazi am spus clar in timpul intalnirii noastre (cu delegatia africana) ca a permite orice negociere…

- Rusia a cerut marti comunitații internationale ”sa condamne” Kievul, in urma distrugerii partiale a Barajului hidroelectric Kahovka, in sudul Ucrainei - o catastrofa de care cele doua parti beligerante se acuza reciproc, relateaza AFP.”Indemnam comunitatea internationala sa condamne actiunile criminale…

- Rusia a lansat noi atacuri asupra orașelor ucrainene, noaptea trecuta. Cel puțin o persoana a fost ucisa la Dnipro, dupa ce proiectilele Moscovei au distrus un spital. Volodimir Zelenski a condamnat ferm crimele impotriva umanitații comise de Rusia asupra populației civile.

- Rusia ”continua sa terorizeze Ucraina” cu atacurile sale nocturne, a acuzat joi, 25 mai, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anuntand de asemenea distrugerea a 36 de drone ruse in timpul noptii, informeaza AFP și Agerpres. Moscova ”continua sa terorizeze Ucraina” si a lansat 36 de drone, a declarat…