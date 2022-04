Stiri pe aceeasi tema

- Candidata extremei drepte la alegerile prezidentiale din Franta, Marine Le Pen, si contracandidatul sau, Emmanuel Macron, presedinte in exercitiu, au calificat vineri drept "socant" pachetul salarial si recompensele in actiuni acordate directorului general de la grupul auto Stellantis, care a devenit…

- Marine Le Pen, adversara presedintelui Emmanuel Macron in scrutinul prezidential, pledeaza pentru "apropierea strategica" intre NATO si Rusia si, desi vrea mentinerea Frantei in NATO, propune retrgerea din Comandamentul aliat si reducerea contributiilor la Uniunea Europeana. Fii la curent…

- Marine Le Pen, adversara presedintelui in functie, Emmanuel Macron, in turul doi al scrutinului prezidential din Franta, a afirmat, marti, ca se opune sanctiunilor europene care ar afecta importurile de petrol si gaz din Rusia, informeaza BBC News, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele…

- Presedintele in functie, centristul Emmanuel Macron, s-a plasat pe primul loc in turul intai al alegerilor prezidentiale de duminica din Franta, obtinand 27,85% din voturi si devansand-o pe Marine Le Pen (23,15%), candidata de extrema-dreapta cu care se va intalni in turul al doilea, conform rezultatelor…

- Cu doua zile inainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, un nou sondaj, realizat de Elabe-Opinion, pentru BFMTV/L'Express/SFR, ii arata din nou pe Emmanuel Macron și Marine Le Pen aproape la egalitate. Primul este creditat cu 26% din intențiile de vot fața de 25%, informeaza publicația entreprendre.fr.…

- Pietele din Franta ofera semnale negative miercuri, 6 aprilie, pe masura ce ultimele sondaje arata ca Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta, continua sa reduca diferenta fata de presedintele actual Emmanuel Macron, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele francez candidat la un nou mandat, Emmanuel Macron, a refuzat marti sa participe la o dezbatere electorala cu contracandidatii sai la postul France 2, invocand agenda incarcata, transmite agentia EFE, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat marti ca ia in considerare acordarea unor cecuri speciale gospodariilor care se confrunta cu dificultati financiare, pentru a compensa majorarea preturilor la alimente, in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia, transmite Reuters. Fii la curent…