Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 5 Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut miercuri, in discursul rostit prin videoconferinta in fata membrilor Parlamentului Frantei, intensificarea eforturilor tarilor europene pentru „apararea libertatii comune” si pentru a forta Rusia sa accepte pacea. „Sunt recunoscator pentru…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut, in Parlamentul Frantei un moment de reculegere in memoria ucrainenilor ucisi in razboiul declansat de Rusia. El a vorbit despre atrocitatile comise de armata rusa in tara sa si a facut comparatia intre situatia orasului Mariupol si cea din Verdun,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, li se va adresa prin videoconferinta participantilor la summitul Aliantei Nord-Atlantice, programat joi la Bruxelles, anunta un oficial din cadrul NATO, citat de cotidianul Le Monde. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, intr-un interviu acordat ABC News, ca s-a linistit de mult in privinta aderarii tarii sale la NATO, dupa ce a inteles ca Ucraina nu este acceptata pentru ca Alianta se teme de chestiuni controversate, potrivit G4Media.Presedintele Ucrainei a mai…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut din nou președintelui rus Vladimir Putin sa accepte un dialog, subliniind ca Ucraina este pregatita sa vorbeasca și sa caute compromisuri, dar nu este pregatita sa capituleze. „In primul rand, sunt pregatit pentru un dialog, dar nu suntem…

- In urma cu doar cateva minute, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut un discurs in care a explicat ce se intampla acum, cu exactitate, in țara pe care o conduce și cum a evoluat razboiul sangeros dintre Ucraina și Rusia, dupa invazia armatei lui Vladimir Putin. Iata ce a declarat președintele!

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski l-a invitat, intr-un mesaj video, pe Vladimir Putin la masa negocierilor. „Aș dori sa ma adresez inca o data președintelui Federației Ruse. Luptele au loc in toata Ucraina. Sa ne așezam la masa negocierilor. Pentru a opri moartea oamenilor”, a indemnat el in…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret privind mobilizarea generala in Ucraina. Documentul corespunzator a fost publicat vineri seara pe site-ul liderului ucrainean. O astfel de decizie, dupa cum se menționeaza in decret, a fost luata "in legatura cu agresiunea militara a Federației…