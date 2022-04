Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a afirmat joi ca Moscova inca asteapta raspunsul Kievului la cea mai recenta propunere scrisa a Rusiei din cadrul negocierilor de pace si a intrebat de ce presedintele Volodimir Zelenski nu e la curent cu documentul respectiv, relateaza Reuters…

- Anuntul secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost facut joi la sosirea la summitul extraordinar al NATO de la Bruxelles la care liderii aliantei discuta criza din Ucraina, informeaza Agerpres , care citeaza EFE si DPA. „Orice utilizare de arme chimice ar schimba fundamental natura conflictului,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica, in fața Parlamentului israelian, ca Partidul Nazist, cunoscut sub numele de NSDAP, a fost lansat in Germania in urma cu 102 ani, pe 24 februarie – data la care Rusia a invadat anul acesta Ucraina, informeaza BBC. „Ei spun din nou aceste…

- El a mai spus, intr-un interviu pentru televiziunea de stat, ca nu are nicio indoiala ca se va gasi o soluție la criza din Ucraina și ca o noua runda de discuții urmeaza sa inceapa intre oficialii ucraineni și ruși, scrie Reuters.Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marti Uniunii Europene sa demonstreze ca este de partea Ucrainei in razboiul acesteia cu Rusia, la o zi dupa ce a semnat cererea oficiala de aderare la blocul comunitar, transmite Reuters. Zelenski a scris pe Twitter ca marile orașe din Ucraina sunt…

- Peste 400 de mercenari ruși opereaza la Kiev cu ordine de la Kremlin sa-l asasineze pe președintele Zelenski și guvernul sau și sa pregateasca terenul pentru ca Moscova sa preia controlul, scrie The Times . Grupul Wagner, o miliție privata condusa de unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, au avut vineri, 25 februarie, o convorbire telefonica in cadrul careia au discutat despre sancțiunile impotriva Rusiei și ajutorul pe care Statele Unite il pot acorda Ucrainei in domeniul apararii, informeaza BBC News . Potrivit…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia de distrugerea eforturilor de pace și a exclus orice concesie teritoriala intr-un discurs adresat națiunii in primele ore ale zilei de marți. Zelenskiy a avut aceasta intervenție publica dupa decizia Rusiei de a recunoaște in mod oficial ca independente…